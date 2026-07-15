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18:47, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Работавший на ТНТ комик рассказал о сожалениях из-за отъезда из России

Работавший на ТНТ комик Павел Кривец признался, что раньше жалел об отъезде из России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Говорящие Головы / YouTube

Популярный стендап-комик Павел Кривец, работавший на ТНТ, признался, что раньше жалел об отъезде из России. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Говорящие головы».

«Поначалу [сожаления из-за отъезда из России] были, конечно, потому что ты думаешь: "Блин, это все сейчас надо заново отстраивать, там работа — вот где ее взять?" Конечно, были всякие мысли», — сказал Кривец.

При этом комик подчеркнул, что сегодня считает свое решение о переезде за границу абсолютно правильным.

Ранее известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России в Армению, назвал главную проблему эмиграции. Он отметил, что ему не хватает общения с родными и друзьями.

Павел Кривец родился в Белоруссии. Позднее переехал в Москву, начал работать на канале ТНТ. Был сценаристом сериалов «Зайцев +1», «Остров», «Полярный» и «Отпуск». В марте 2022 года он уехал из России в Турцию. Сейчас комик проживает в Польше.

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