Уехавший из России комик раскрыл главную проблему эмиграции

Комик Оганисян назвал отсутствие общения с близкими главной проблемой эмиграции

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России в Армению, назвал отсутствие общения с близкими главной проблемой эмиграции. Об этом он рассказал в беседе с проектом «Ответы» на YouTube.

«Ты не видишь своих друзей, своих родных — это, наверное, первоочередная проблема. Ты не можешь каждый день общаться с близкими людьми лично», — заявил Оганисян, говоря о трудностях переезда в другую страну.

К проблемам при эмиграции он также отнес необходимость оформлять много разных документов. В то же время юморист отметил, что, в целом, не столкнулся с большим количеством трудностей после переезда в Армению.

Ранее Оганисян также рассказал, что знаком с юмористами, которые уехали из России, но впоследствии вернулись из-за нехватки денег. Комик добавил, что сочувствует этим людям.