Известный комик рассказал о вернувшихся в Россию из-за нехватки денег релокантах

Комик Оганисян: Уехавшие из России юмористы возвращались из-за нехватки денег

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, рассказал, что знаком с юмористами-релокантами, которые вернулись в страну из-за нехватки денег. Об этом он рассказал в подкасте, опубликованном на YouTube-канале комика Дениса Гитенко.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к коллегам, которые покинули Россию и почти сразу же вернулись обратно, Оганисяна сказал: «Кто сразу уехал и вернулся, как правило, это чуваки, у которых деньги кончались». Он добавил, что лично знает таких людей и сочувствует им.

Кроме того, Оганисян заявил, что большинство россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации в 2022 году, в итоге вернулись.

Ранее Оганисян раскрыл сложность работы в эмиграции. Комик заявил, что за рубежом ему тяжело писать материал для концерта, поскольку он не может так часто выступать для его проверки, как делал это в Москве.

