Уехавший из России комик пожаловался на сложности работы в эмиграции

Комик Оганисян заявил, что в эмиграции ему сложно писать материал для концерта

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, раскрыл сложность работы в эмиграции. На эту тему он высказался в беседе с телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), запись доступна на YouTube.

Оганисян заявил, что после эмиграции ему тяжело писать материал для концерта. Юморист объяснил это тем, что за границей он не может так часто выступать и проверять материал, как в Москве.

«Сейчас нужно ездить, дописывать [шутки] в турах. И еще не поедешь в некоторые города второй раз с одним и тем же материалом, потому что там уже вся база сходила на тебя, ты уже не соберешь аудиторию. Очень долгое написание. А какие-то темы уже неактуальны, они отваливаются», — пожаловался он.

Ранее Оганисян признал, что после эмиграции частично перестал понимать, что происходит в России. По словам комика, чтобы восполнить этот пробел, он читает новости о событиях в стране и общается с коллегами, которые живут в России.

