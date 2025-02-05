Уехавший из России комик раскрыл трудности работы за границей

Комик Оганисян: За границей частично теряешь понимание происходящего в России

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России и живущий в Армении, раскрыл трудности работы за границей. В подкасте комика Павла Кривца, доступном на YouTube, он рассказал, что после эмиграции стал частично терять понимание происходящего в России.

Кривец отметил, что за рубежом у него появился страх того, что на его концерты будут ходить одни и те же люди, для которых его материал будет повторяться. Комик объяснил это тем, что за границей у русскоязычных юмористов часто ограничена аудитория.

Оганисян согласился с ним. «Мы в Грузии когда были, прям много ребят ходило каждый день, из-за того, что у многих там досуга нет, и отвлечься как-то хочется, а ты не успеваешь за день написать новое (...). И ты приходишь, а там те же люди сидят», — добавил он.

Кроме того, юморист согласился с тем, что живущие за рубежом люди начинают терять связь с российскими реалиями. «Действительно, конечно, какой-то контекст теряется»,— признал он. Оганисян добавил, что старается восполнить этот пробел, читая новости о происходящем в России и общаясь с приезжающими из страны комиками.

Ранее юморист заявил о сожалениях из-за эмиграции, связанных с заработком. По словам Оганисяна, он часто задумывается о том, стоит ли его решение покинуть Россию лишения мечты «содержать всегда родителей, всю родню, всех друзей, все для всех делать».