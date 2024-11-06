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19:28, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик заявил о связанных с заработком сожалениях

Уехавший в Армению комик Оганисян заявил, что мог больше зарабатывать в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России в Армению, заявил о сожалениях из-за эмиграции, связанных с заработком. Подробностями он поделился в интервью проекту «Скажи Гордеевой», запись доступна на YouTube.

«Я понимаю, что в целом при каких-то моментах, от которых я мог сейчас отказаться, я бы мог много зарабатывать сейчас в России, мои знакомые некоторые так сейчас делают и живут, дома своим родственникам, родным покупают», — порассуждал комик.

По словам юмориста, он часто задумывается о том, стоит ли его решение покинуть Россию лишения мечты «содержать всегда родителей, всю родню, всех друзей, все для всех делать». «Сейчас я не имею такой возможности, то есть я что-то пытаюсь, что можно, но не так, как это было бы в России», — отметил Оганисян.

Комик рассказал, что есть месяца, когда он зарабатывает больше, чем до отъезда из России. «А есть месяца, когда я меньше зарабатывают. По-разному», — высказался он о своем нынешнем заработке.

Ранее Оганисян рассказал о негативном влиянии эмиграции на его жизнь. Комик заявил, что после эмиграции его концерты стали менее популярными.

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