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18:34, 15 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт гонорар по делу двух россиян о сожжении электровоза и военной техники

В Краснодаре суд вынес приговор жителю за диверсии и вовлечение в них подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Краснодарский краевой суд приговорил 19-летнего местного жителя Владимира Суржанского к 13,5 года заключения за диверсии и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года в станице Кавказской молодой человек согласился на предложение незнакомца из Telegram поджигать объекты военной и транспортной инфраструктуры. За каждую уничтоженную единицу военной техники ему предложили 700 долларов.

В план он вовлек знакомого подростка Дмитрия Рыбку, пообещав поделиться с ним деньгами. Вместе они пришли на территорию войсковой части, где хотели совершить поджог, но не смогли — во время проникновения подросток получил травму, и молодым людям пришлось скрыться.

Позже, в мае 2025 года Суржанский поджег электровоз, что подтвердил сделанными на месте фото и видео, и получил за это 80 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Рыбку осудили на шесть лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что два жителя Запорожья получили сроки за попытку пустить под откос военный эшелон.

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