Россиянка описала центр Рима фразой «лежат маргинальные личности на улицах»

Российская туристка побывала в Риме, Италия, и описала город фразой «лежат маргинальные личности на улицах». Совместный ролик на эту тему опубликован в аккаунтах @aa.vorobyeva и @alekseevna_marii в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушки пожаловались, что в центре Рима, недалеко от вокзала, плохо пахнет. Стены древнего города украшены граффити, а вокруг разбросан мусор. На записи видно, что бездомные люди лежат и спят прямо на тротуарах. «Мы шокированы просто», — заключила одна из россиянок.

Ранее другая российская туристка была обворована во время путешествия по Европе и описала случившееся фразой «у меня нет даже трусов». По словам автора видео, она отправилась вместе со спутником во Францию, а оттуда пара добралась до Майорки, Испания.