Группировка россиян занималась самоуправством и планировала расправы

В Кемеровской области пройдет суд над пятью мужчинами за вымогательства и покушения

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, которые терроризировали россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В зависимости от роли каждого им вменяются самоуправство, хулиганство и покушение на убийство. Восемь человек признаны потерпевшими. Всего допрошено более 25 свидетелей. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с июня по июль 2025 года в Таштагольском районе трое фигурантов требовали у потерпевшего возврата долга их знакомому, избивая его и угрожая насилием в случае невыполнения требований.

27 июля 2025 года четверо обвиняемых напали на четырех мужчин в кафе. Используя пистолет и металлический стул, они избили посетителей заведения. В тот же день двое фигурантов подъехали на автомобиле к частному жилому дому, где один из них открыл огонь по потерпевшим из окна машины. Полагая, что жертвы мертвы, злоумышленники скрылись. Однако пострадавшие выжили благодаря своевременной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Уфе возбуждено уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой на базе отдыха.