Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 13 июля 2026Силовые структуры

Группировка россиян занималась самоуправством и планировала расправы

В Кемеровской области пройдет суд над пятью мужчинами за вымогательства и покушения
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, которые терроризировали россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В зависимости от роли каждого им вменяются самоуправство, хулиганство и покушение на убийство. Восемь человек признаны потерпевшими. Всего допрошено более 25 свидетелей. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с июня по июль 2025 года в Таштагольском районе трое фигурантов требовали у потерпевшего возврата долга их знакомому, избивая его и угрожая насилием в случае невыполнения требований.

27 июля 2025 года четверо обвиняемых напали на четырех мужчин в кафе. Используя пистолет и металлический стул, они избили посетителей заведения. В тот же день двое фигурантов подъехали на автомобиле к частному жилому дому, где один из них открыл огонь по потерпевшим из окна машины. Полагая, что жертвы мертвы, злоумышленники скрылись. Однако пострадавшие выжили благодаря своевременной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Уфе возбуждено уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой на базе отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о принимаемых Путиным решениях относительно СВО
    Баста назвал способ вылечить депрессию
    В Госдуме заявили о попытке Украины повторить операцию «Паутина»
    Евросоюз перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    Иранское посольство поблагодарило унесшую жизнь Грэма внезапную болезнь
    Мостовой предсказал исход полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания
    Россия заметно нарастила вывоз агропродукции
    Кардиолог раскрыл идеальное артериальное давление для здоровья сердца
    Предсказано влияние смерти сенатора Грэма на санкционную политику США
    Самая дорогая компания Азии добилась рекордной выручки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok