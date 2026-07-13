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Силовые структуры
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11:16, 13 июля 2026Силовые структуры

Корпоратив на базе отдыха закончился дракой со стрельбой

В Уфе возбудили дело из-за драки на корпоративе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой на базе отдыха. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, 11 июля на территории одной из баз отдыха по улице Бородинской проходило корпоративное мероприятие. В какой-то момент один из мужчин стал проявлять излишнее внимание к женщине-коллеге, что привело к ссоре и драке. За даму заступился другой коллега. Завязалась драка.

В ходе побоища заступник несколько раз выстрелил в ловеласа из аэрозольного пистолета, из-за чего последнему понадобилась медицинская помощь. Вскоре полиция задержала подозреваемого, им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков бывший уголовник.

Ранее в Башкирии группа неизвестных ворвалась в ночной клуб и избила отдыхающих.

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