Неизвестные ворвались в ночной клуб и избили гостей

В Башкирии группа неизвестных ворвалась в ночной клуб и избила отдыхающих

В одном из ночных клубов Уфы произошла массовая драка с участием неизвестных мужчин. По данным телеканала «360», группа людей ворвалась в заведение и напала на отдыхающих.

Инцидент произошел в клубе «Матрешка». На опубликованных кадрах видно, как несколько человек заходят в помещение и начинают избивать посетителей. По предварительным данным, некоторые участники конфликта могли использовать кастеты.

После происшествия несколько пострадавших обратились в правоохранительные органы с заявлениями о полученных травмах.

В МВД по Башкирии сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Потерпевших направили на судебно-медицинское освидетельствование для оценки тяжести телесных повреждений. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции устанавливают личности всех участников драки и принимают меры для их задержания.

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