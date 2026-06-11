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16:34, 11 июня 2026Силовые структуры

Неизвестные ворвались в ночной клуб и избили гостей

В Башкирии группа неизвестных ворвалась в ночной клуб и избила отдыхающих
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В одном из ночных клубов Уфы произошла массовая драка с участием неизвестных мужчин. По данным телеканала «360», группа людей ворвалась в заведение и напала на отдыхающих.

Инцидент произошел в клубе «Матрешка». На опубликованных кадрах видно, как несколько человек заходят в помещение и начинают избивать посетителей. По предварительным данным, некоторые участники конфликта могли использовать кастеты.

После происшествия несколько пострадавших обратились в правоохранительные органы с заявлениями о полученных травмах.

В МВД по Башкирии сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Потерпевших направили на судебно-медицинское освидетельствование для оценки тяжести телесных повреждений. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции устанавливают личности всех участников драки и принимают меры для их задержания.

Ранее стало известно, что россиянин ограбил и избил школьницу по пути на ЕГЭ, но она все равно сдала экзамен.

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