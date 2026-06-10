Россиянин ограбил и избил знакомую выпускницу по пути на экзамен

Во Владивостоке Росгвардия задержала 23-летнего мужчину, избившего выпускницу перед ЕГЭ

Во Владивостоке задержали 23-летнего местного жителя, который избил и ограбил 17-летнюю знакомую в день сдачи ЕГЭ по пути на экзамен. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.

По данным издания, все произошло утром 10 июня в районе гаражных массивов на улице Невельсккого. Там фигурант напал на выпускницу и устроил скандал — несколько раз ударил ее и выхватил мобильный телефон. После этого школьница все же пошла сдавать ЕГЭ, сообщив о нападении матери. В свою очередь женщина позвонила росгвардейцам.

В итоге молодой человек был задержан. Во время проверки у него нашли похищенный телефон. В содеянном он признался. По его словам, причиной его рукоприкладства стало личное недовольство поведением девушки.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном с применением физического насилия.

Ранее сообщалось, что в Полевском Свердловской области школьница потеряла сознание в коридоре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

