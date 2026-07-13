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12:37, 13 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам инфраструктуры на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по объектам инфраструктуры на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские военные атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Детали нанесенных ударов раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по местам хранения и цехам сборки беспилотников дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Атаки были совершены с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС) высокоточным оружием ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области. Российские военные, в частности, поразили два парома и контейнеровоз.

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