В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам инфраструктуры на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по объектам инфраструктуры на Украине

Российские военные атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Детали нанесенных ударов раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по местам хранения и цехам сборки беспилотников дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Атаки были совершены с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС) высокоточным оружием ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области. Российские военные, в частности, поразили два парома и контейнеровоз.