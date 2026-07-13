Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 13 июля 2026Силовые структуры

Четверо мужчин устроили стрельбу в центре российского города

В Петербурге задержали четырех мужчин за стрельбу в центре
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге задержали четырех мужчин за стрельбу в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным ведомства, 12 июля в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на Лиговском проспекте. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что между четырьмя мужчинами случился конфликт. В ходе него участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства. Двое произвели несколько выстрелов в сторону одного из оппонентов.

Полицейские оперативно установили и задержали участников, у них изъяли оружие. В отношении них составлены административные протоколы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о принимаемых Путиным решениях относительно СВО
    Баста назвал способ вылечить депрессию
    В Госдуме заявили о попытке Украины повторить операцию «Паутина»
    Евросоюз перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    Иранское посольство поблагодарило унесшую жизнь Грэма внезапную болезнь
    Мостовой предсказал исход полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания
    Россия заметно нарастила вывоз агропродукции
    Кардиолог раскрыл идеальное артериальное давление для здоровья сердца
    Предсказано влияние смерти сенатора Грэма на санкционную политику США
    Самая дорогая компания Азии добилась рекордной выручки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok