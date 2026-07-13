Четверо мужчин устроили стрельбу в центре российского города

В Петербурге задержали четырех мужчин за стрельбу в центре

В Петербурге задержали четырех мужчин за стрельбу в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным ведомства, 12 июля в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на Лиговском проспекте. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что между четырьмя мужчинами случился конфликт. В ходе него участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства. Двое произвели несколько выстрелов в сторону одного из оппонентов.

Полицейские оперативно установили и задержали участников, у них изъяли оружие. В отношении них составлены административные протоколы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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