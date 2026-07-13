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12:38, 13 июля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Раскрыты особенности новейшего танка Т-72Б3А

Военный эксперт Кошкин: Активная защита «Арена-М» защищает Т-72Б3А от ракет и дронов
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Руденко / Wikimedia

Осваиваемый на полигонах танк Т-72Б3А отличается от тех машин, что сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, прежде всего активной защитой и возвращением к нормальному облику вместо кустарной пассивной брони, объяснил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Танки, которые сейчас находятся на линии, выглядят как "царь-мангалы" — наваленная пассивная защита от беспилотников, навешанные цепи. Сейчас уже учли все эти возможности пассивной защиты, и внешний вид танка возвращают к тому былому, который был у современных образцов. Активная защита "Арена-М" — это новый подход к обеспечению безопасности экипажа: она защищает от противотанковых ракет, гранатометов и дронов», — пояснил военный эксперт.

По его словам, экипажи, ранее работавшие на Т-80, отмечают комфортные условия в этой машине. Кроме того, танк способен взаимодействовать с мобильными огневыми группами, что дополнительно повышает защиту от беспилотников. Самым уязвимым этапом Кошкин назвал передвижение от места базирования до огневой позиции — здесь особенно важна маскировка следов гусениц от разведдронов.

«В целом Т-72Б3А обладает превосходящими возможностями по сравнению с образцами, давно воюющими на передовой», — заключил Кошкин.

Ранее российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали осваивать новые танки Т-72Б3А. Новые машины оснащены комплексом активной защиты «Арена-М» и дополнительными средствами противодействия беспилотникам, однако на них нет массивных защитных конструкций.

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