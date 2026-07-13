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09:32, 13 июля 2026Наука и техника

В зоне СВО начали осваивать новые Т-72Б3А

«Известия»: В зоне СВО начали осваивать новые танки Т-72Б3А
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали осваивать новые танки Т-72Б3А. Об этом пишет газета «Известия».

В публикации отмечается, что новые машины оснащены комплексом активной защиты «Арена-М» и дополнительными средствами противодействия беспилотникам, однако на них нет массивных защитных конструкций.

По словам командира взвода Владимира Миронова, новый танк только поступил от производителя. «Небольшие доработки вместе с сотрудниками завода, если необходимо, тоже производим. В общем, тренируемся и готовим машину к будущей боевой работе», — сказал военнослужащий.

Как заметил командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков, новые танки планируется использовать для прикрытия мобильных огневых групп.

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Ранее Минобороны России заметило, что корректировка огня танков при помощи беспилотных летательных аппаратов превращает боевые машины группировки войск «Центр» в самоходные артиллерийские установки.

В феврале Telegram-канал «Военная хроника» рассказал, что модернизированные Т-72Б3М получили дополнительную динамическую защиту, которую разместили на надгусеничных полках.

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