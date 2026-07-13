В зоне СВО начали осваивать новые Т-72Б3А

«Известия»: В зоне СВО начали осваивать новые танки Т-72Б3А

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали осваивать новые танки Т-72Б3А. Об этом пишет газета «Известия».

В публикации отмечается, что новые машины оснащены комплексом активной защиты «Арена-М» и дополнительными средствами противодействия беспилотникам, однако на них нет массивных защитных конструкций.

По словам командира взвода Владимира Миронова, новый танк только поступил от производителя. «Небольшие доработки вместе с сотрудниками завода, если необходимо, тоже производим. В общем, тренируемся и готовим машину к будущей боевой работе», — сказал военнослужащий.

Как заметил командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков, новые танки планируется использовать для прикрытия мобильных огневых групп.

Ранее Минобороны России заметило, что корректировка огня танков при помощи беспилотных летательных аппаратов превращает боевые машины группировки войск «Центр» в самоходные артиллерийские установки.

В феврале Telegram-канал «Военная хроника» рассказал, что модернизированные Т-72Б3М получили дополнительную динамическую защиту, которую разместили на надгусеничных полках.