В России повысили защищенность Т-72 от дронов

Российские Т-72Б3М получили дополнительную динамическую защиту

Танки Вооруженных сил России, включая модернизированные Т-72Б3М, получили дополнительную динамическую защиту (ДЗ). Новый вариант размещения защитных конструкций снизит уязвимость машин, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

В сообщении обратили внимание на иллюстрацию из патента, демонстрирующую схему размещения блоков динамической защиты на надгусеничных полках. Новые элементы установили вместо дополнительных топливных баков, которые в современных условиях практически не используются.

В защитной конструкции применяют три типа блоков ДЗ различного размера. Это позволило полностью прикрыть полку и повысить защищенность машины. «Эта модификация делает кумулятивные боевые части дронов неэффективными при попадании в борт под углами от 0 до 90 градусов», — говорится в сообщении.

Автор допустил, что новые конструкции могут вернуть танкам возможность относительно безопасно вести штурм крупными группами. Прежде они должны доказать свою эффективность в боевых условиях.

В январе «Известия» писали, что используемые в ходе СВО танки с «царь-мангалами» применяют в самых опасных операциях. Сплошные защитные конструкции обеспечивают эффективную защиту от дронов, но исключают полное вращение башни и снижают подвижность.