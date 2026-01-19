Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:36, 19 января 2026Наука и техника

В зоне СВО заметили «монстров для рисковых операций»

«Известия»: Танки с «царь-мангалами» используют в самых рисковых операциях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Используемые в зоне СВО танки с «царь-мангалами», которые обеспечивают эффективную защиту от дронов, применяют в самых опасных операциях. Особенности тяжелых машин раскрыли «Известия».

Т-72 с «царь-мангалами» заметили в составе сил, двигающихся к городу Константиновка. Машины прикрыли антидроновым экраном из пяти слоев металла и резины для максимальной защиты. Однако сплошной «мангал» исключает полное вращение башни. Также машина получила противоминный трал.

«Преимущества — минимальная уязвимость: дроны ему как слону дробина. Минусы — сниженная скорость из-за нескольких тонн дополнительного веса и перегрев двигателя. Отправляют таких монстров на самые рисковые операции», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Ранее в январе журнал The National Interest писал, что антидроновая защита, которая делает российские танки похожими на одуванчики, обеспечивает эффективное прикрытие машин от FPV-беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп не остановится». В России предрекли захват президентом США еще трех стран после Гренландии. О каких государствах идет речь?

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Служащий в армии Macan окунулся в прорубь

    В Совфеде предсказали реакцию Европы на предложение Трампа Путину

    В России резко подорожал один вид жилья

    В России оценили идею Совета мира на фоне приглашения в него Путина

    Пожилым людям назвали необходимый объем воды в день

    Москвичам пообещали сильные магнитные бури и северные сияния

    Пошутивший над бойцами СВО российский стендап-комик прокомментировал обвинение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok