В зоне СВО заметили «монстров для рисковых операций»

Используемые в зоне СВО танки с «царь-мангалами», которые обеспечивают эффективную защиту от дронов, применяют в самых опасных операциях. Особенности тяжелых машин раскрыли «Известия».
Т-72 с «царь-мангалами» заметили в составе сил, двигающихся к городу Константиновка. Машины прикрыли антидроновым экраном из пяти слоев металла и резины для максимальной защиты. Однако сплошной «мангал» исключает полное вращение башни. Также машина получила противоминный трал.
«Преимущества — минимальная уязвимость: дроны ему как слону дробина. Минусы — сниженная скорость из-за нескольких тонн дополнительного веса и перегрев двигателя. Отправляют таких монстров на самые рисковые операции», — говорится в публикации.
Ранее в январе журнал The National Interest писал, что антидроновая защита, которая делает российские танки похожими на одуванчики, обеспечивает эффективное прикрытие машин от FPV-беспилотников.