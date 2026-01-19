В зоне СВО заметили «монстров для рисковых операций»

«Известия»: Танки с «царь-мангалами» используют в самых рисковых операциях

Используемые в зоне СВО танки с «царь-мангалами», которые обеспечивают эффективную защиту от дронов, применяют в самых опасных операциях. Особенности тяжелых машин раскрыли «Известия».

Т-72 с «царь-мангалами» заметили в составе сил, двигающихся к городу Константиновка. Машины прикрыли антидроновым экраном из пяти слоев металла и резины для максимальной защиты. Однако сплошной «мангал» исключает полное вращение башни. Также машина получила противоминный трал.

«Преимущества — минимальная уязвимость: дроны ему как слону дробина. Минусы — сниженная скорость из-за нескольких тонн дополнительного веса и перегрев двигателя. Отправляют таких монстров на самые рисковые операции», — говорится в публикации.

Ранее в январе журнал The National Interest писал, что антидроновая защита, которая делает российские танки похожими на одуванчики, обеспечивает эффективное прикрытие машин от FPV-беспилотников.