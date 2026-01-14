Реклама

Наука и техника
20:54, 14 января 2026Наука и техника

В США оценили «одуванчики» российских танков

TNI: Защита танков типа «одуванчик» эффективна против FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Антидроновая защита, которая делает российские танки похожими на одуванчики, обеспечивает эффективное прикрытие машин от FPV-дронов. Новую конструкцию для защиты от беспилотников оценило американское издание The National Interest (TNI).

В прошлом году в зоне спецоперации стали все чаще замечать российскую бронетехнику с защитными конструкциями из пучков стальной проволоки, прикрепленных к решетчатым экранам перпендикулярно. «Российская танковая броня "одуванчик", похоже, полезна против FPV-беспилотников», — отметил автор.

Защита типа «одуванчик» обеспечивает преждевременное срабатывание боевой части дрона на значительном расстоянии от брони танка. При этом такие конструкции значительно легче «царь-мангалов» из сплошных листов стали. Кроме того, «одуванчик» обеспечивает дополнительную маскировку.

Автор подчеркнул, что новый тип защиты, который доказал эффективность в бою, начали копировать ВСУ.

В декабре военкор Александр Сладков показал российский танк Т-80БВМ с защитой типа «одуванчик», сделанной из расплетенных металлических тросов.

