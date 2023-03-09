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11:21, 9 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о непричастности к диверсиям на «Северных потоках»

Глава МИД Украины Кулеба заявил о непричастности Киева к диверсиям на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Киев не причастен к диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

По его словам, украинские власти «не имеют к этому никакого отношения». «И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования», — подчеркнул Кулеба.

Ранее издание The New York Times публиковало материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации заявляло, что за взрывами на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Киевом силы.

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Георгий Нестеров
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