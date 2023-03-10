Раскрыты новые подробности о взрыве на «Северных потоках»

Издание Spiegel раскрыло подробности о яхте, связанной со взрывом на «Северных потоках»

Немецкое издание Spiegel раскрыло новые подробности о взрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

СМИ назвало модель и курс следование яхты, которая, предположительно, была использована в ходе подготовки взрыва. «Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда" с портом приписки Бреге на острове Рюген», —пишет автор статьи со ссылкой на источники в ведомствах.

Отмечается, что 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 неизвестные арендовали через чартерную фирму острова Рюгена. В статье говорится, что судно начало свой путь из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.

25 февраля появилась информация, что власти Германии захотели использовать оставшиеся после прокладки газопровода «Северный поток-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

