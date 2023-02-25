Германия захотела использовать оставшиеся после «Северного потока-2» трубы

Welt am Sonntag: ФРГ планирует использовать оставшиеся после «Северного потока-2» трубы

Власти Германии захотели использовать оставшиеся после прокладки газопровода «Северный поток-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа. О планах ФРГ стало известно немецкой газете Welt am Sonntag от нескольких источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что правительство Германии в настоящий момент ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более трех тысяч труб, которые были оставлены при строительстве «Северного потока-2» на территории порта Мукран на острове Рюген. Власти намерены использовать их для строительства «трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров, который соединит терминал СПГ недалеко от Рюгена с Лубмином на материке».

В Министерстве экономики Германии не ответили на запрос прокомментировать информацию о переговорах. «Мы в принципе не предоставляем никакой информации о коммерческих сделках», — сказали представители Nord Stream 2.

Газета отмечает, что эта сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 принадлежит российскому «Газпрому».

27 сентября 2022 года стало известно о «беспрецедентных разрушениях» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на трубопроводы.