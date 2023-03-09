Лавров назвал стыдными попытки СМИ переложить вину за подрыв «Северных потоков»

Лавров назвал стыдными попытки возложить вину за подрыв «Севпотоков» на олигарха с Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал стыдными попытки журналистов переложить вину за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на частное лицо с Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает ТАСС.

«Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха — я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации», — сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сомневается в возможной причастности украинской группировки к диверсии на трубопроводах. Он отметил, что с такой задачей могла справиться лишь хорошо обученная государственная спецслужба, «коих не так много в нашем мире».

Во вторник, 7 марта, газета The New York Times опубликовала материал, в котором сообщила, что за подрывом «Северных потоков» могли стоять силы, поддерживаемые Украиной. Немецкая Die Zeit, в свою очередь, заявила об установленном прокуратурой ФРГ судне, которое могло быть причастно ко взрыву. Утверждалось, что зафрахтовавшей его компанией владеют украинцы.

Позже британская The Times сообщила о возможном частном спонсоре диверсий на объектах. Утверждалось, что речь может идти о частном предприятии с Украины.