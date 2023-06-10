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10:39, 10 июня 2023Мир

ЦРУ доложило Бельгии о следе Украины в подрыве «Северных потоков»

ЦРУ уведомило власти Бельгии об украинском следе в подрыве «Северных потоков»

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уведомило власти Бельгии о следе Украины в подрывах «Северных потоков». Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.

Утверждается, что через некоторое время после диверсии на газопроводе, в конце сентября 2022 года, военная разведка Бельгии имела информацию от американцев. «Речь о предполагаемой роли Украины в диверсии», — сказано в сообщении.

RTBF также ссылается на издание De Tijd, которое написало про участие украинской стороны в диверсии на «Северных потоках». Украина, вероятно, замешана «в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру», сказано в статье. При этом информация об инцидентах не раскрывалась, так как «это могло бы оказать давление на альянс с Украиной».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности страны к взрывам на «Северных потоках». Он также призвал западные СМИ перед обвинением в причастности Киева к атаке газопроводов на территории Евросоюза предоставить реальные доказательства.

В начале июня The Washington Post писала, что ЦРУ США располагало сведениями о планах Украины по подрывам на «Северных потоках». О планах военных Украины администрация президента США Джо Байдена узнала уже за три месяца до диверсии. Киев предполагал использование дайверов, которые подчинялись непосредственно командующему ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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