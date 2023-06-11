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11:11, 11 июня 2023Мир

Польша отвергла обвинения в причастности к подрыву «Северных потоков»

Польша заявила, что не имеет отношения к подрыву «Северных потоков», и обвинила Россию

Фото: Reuters

Обсуждение различных теорий и гипотез подрыва ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» похоже на тактику информационного шума, направленную на фальсификацию реальной картины событий. Так считает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, написавший об этом в Twitter.

«[Варшава] не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — подчеркнул он.

Отвергнув обвинения, Жарин при этом заявил, что мотив для совершения взрывов якобы был у России. По его мнению, российские власти имели и возможности для совершения подрывов.

Так Жарин прокомментировал данные газеты The Wall Street Journal, согласно которым в Германии следователи приступили к изучению улик, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы диверсанты использовали Польшу как оперативную базу.

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    Виктория Кондратьева
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