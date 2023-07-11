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22:45, 11 июля 2023Мир

Небензя заявил об отсутствии информации о расследовании по «Северным потокам»

Небензя: Германия, Дания и Швеция не предоставили информации по делу о «Северных потоках»
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Германия, Дания и Швеция не предоставили никакой информации о ходе расследования диверсии на «Северных потоках», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал на отсутствие данных по делу. Как уточнил дипломат, Москва будет поднимать в Совете Безопасности ООН тему подрыва газопроводов до тех пор, пока виновные не понесут ответственность. По его словам, РФ оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии.

Ранее Небензя рассказал, что у Москвы есть серьезные основания сомневаться в транспарентности и объективности расследований Дании, Швеции и Германии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он подчеркнул, что европейские страны демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности с Россией.

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    Марина Совина
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