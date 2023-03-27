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22:28, 27 марта 2023Мир

Небензя усомнился в объективности расследования взрывов на «Северных потоках»

Небензя: Россия сомневается в объективности расследований взрывов на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть серьезные основания сомневаться в транспарентности и объективности расследований Дании, Швеции и Германии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что европейские страны демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности с Россией. «Более того, эти страны сознательно и последовательно пытаются ввести Совет в заблуждение: дескать, Россия была проинформирована об их усилиях», — сказал он.

По его словам, из переписки с тремя государствами видно, что ничего, кроме отписок, Россия от властей этих стран не получала.

Ранее сообщалось, что Россия призвала страны ООН, включая Данию, Швецию и Германию, сотрудничать с комиссией организации в расследовании диверсии на «Северных потоках». Кроме того, Москва также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международную независимую комиссию для проведения полного и независимого международного расследования произошедшего.

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Марина Совина
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