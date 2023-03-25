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22:21, 25 марта 2023Мир

Россия призвала страны ООН к сотрудничеству по диверсии на «Северных потоках»

Россия призвала ООН к сотрудничеству по расследованию диверсии на «Северных потоках»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Проект резолюции России в Совете Безопасности ООН призывает все страны организации, включая Данию, Швецию и ФРГ, сотрудничать с комиссией ООН в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно документу, СБ ООН «призывает государства-члены Организации Объединенных Наций, в том числе те, которые проводят свои соответствующие национальные расследования, в полной мере сотрудничать и обмениваться информацией с Комиссией».

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Кроме того, Россия призвала генсека ООН Антониу Гутерриша сформировать международную независимую комиссию для проведения полного и независимого международного расследования инцидентов на газопроводах. Необходимо установить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников диверсии.

Отмечается, что Гутерришу необходимо в течение 30 дней доложить Совбезу о модальностях создания такой комиссии.

Ранее постпредство России при ООН назвало дату голосования по резолюции о «Северных потоках» в СБ ООН. Оно состоится 27 марта. Заседание начнется в 22:00 по московскому времени.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северные потоки». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

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Марина Совина
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