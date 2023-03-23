Названа дата голосования по резолюции о «Северных потоках» в СБ ООН

Постпредство РФ: голосование в СБ ООН по резолюции по «Северным потокам» пройдет 27 марта

Постпредство России при Организации Объединенных Наций сообщило, когда состоится голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

В миссии назвали дату голосования по резолюции о «Северных потоках» в СБ ООН и сообщили, что оно пройдет 27 марта. Заседание начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции США на проект резолюции СБ ООН по «Северным потокам». По его словам, Вашингтон встретил документ паническим страхом.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северные потоки». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.