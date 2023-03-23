Лавров рассказал о реакции США на проект резолюции СБ ООН по «Северным потокам»

Лавров назвал реакцию США на резолюцию по «Северным потокам» в СБ ООН паническим страхом

Реакция делегации США при внесении в Совет безопасности ООН проекта резолюции по расследованию диверсии на «Северных потоках» была очень нервной, больше напоминающей панический страх. В таком ключе высказался глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Нас поддерживает Китай, а вот американцы среагировали очень нервно, их поведение даже напоминает панический страх. Они сразу стали сколачивать вместе с сателлитами группу стран, которых они рассчитывают заставить проголосовать против нашей резолюции», — поделился министр.

Он также назвал эти намерения доказательством «объективности данных, которые представил Сеймур Херш».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке» и запросила у Дании возможность проверить трубопровод. По словам политика, в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе обнаружен столбик-антенна.

16 марта глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет допущена к расследованию взрывов на «Северных потоках». Позже в российском МИД такую позицию назвали лохотроном.