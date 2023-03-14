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21:04, 14 марта 2023Мир

Путин предложил Дании проверить Северный поток на еще одно взрывное устройство

Путин: Россия предполагает наличие еще одного взрывного устройства на Северном потоке

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Россия предполагает наличие еще одно взрывного устройства на «Северном потоке» и запросила у Дании возможность проверить трубопровод. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам политика, в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе обнаружен столбик-антенна. «Мы бы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними, а лучше - сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования. А если нужно - и обезвредить взрывное устройство, если оно там есть, конечно», — заявил он.

Президент рассказал, что Копенгаген запросил время на раздумья. «Такой неопределенный ответ был получен», — заключил он.

Ранее Путин рассказал об исполнителях диверсии на «Северных потоках». Политик отметил, что диверсии на газопроводе могли организовать только на государственном уровне. Он объяснил, что любители подобные акции совершить не могут.

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Виктория Кондратьева
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