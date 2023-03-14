Путин рассказал об исполнителях теракта на «Северных потоках»

Путин заявил, что теракт на «Северных потоках» осуществлен на государственном уровне

Президент России Владимир Путин рассказал об исполнителях диверсии на «Северных потоках». Его слова передает РИА Новости.

«То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут», — заявил он.

Кроме того, российский лидер сообщил, что в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе «Северный поток» обнаружен столбик-антенна. По его словам, столб-антенна стоял в том же месте, где произошел взрыв.

Ранее в МИД России призвали к объективному расследованию подрыва проектов «Северный поток» и «Северный поток-2». В случае блокирования этого процесса Москва будет думать над ответом, заметил глава ведомства Сергей Лавров.