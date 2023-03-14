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20:13, 14 марта 2023Мир

Путин рассказал об исполнителях теракта на «Северных потоках»

Путин заявил, что теракт на «Северных потоках» осуществлен на государственном уровне
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал об исполнителях диверсии на «Северных потоках». Его слова передает РИА Новости.

«То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут», — заявил он.

Кроме того, российский лидер сообщил, что в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе «Северный поток» обнаружен столбик-антенна. По его словам, столб-антенна стоял в том же месте, где произошел взрыв.

Ранее в МИД России призвали к объективному расследованию подрыва проектов «Северный поток» и «Северный поток-2». В случае блокирования этого процесса Москва будет думать над ответом, заметил глава ведомства Сергей Лавров.

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Виктория Кондратьева
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