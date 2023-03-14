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20:17, 14 марта 2023Мир

Путин сообщил об обнаружении антенны вблизи «Северного потока»

Путин сообщил, что в 30 км от места теракта на «Северном потоке» обнаружили антенну

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе «Северный поток» обнаружен столбик-антенна. Главу государства цитирует ТАСС.

Аппарат обнаружило судно «Газпрома». Компания ранее получила разрешение от датских властей на исследование места взрыва на российском газопроводе. По словам российского президента, столб-антенна стоял в том же месте, где произошел взрыв.

«Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему», — уточнил Путин.

Помимо этого, Путин рассказал об исполнителях диверсии на «Северных потоках». Президент выразил уверенность, что теракт мог быть организован только на государственном уровне, «потому что никакие любители подобные акции совершить не могут».

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Варвара Кошечкина
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