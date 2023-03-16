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18:42, 16 марта 2023Мир

Дания отказала России в участии в расследовании взрывов на «Северных потоках»

МИД Дании: Россия не получит разрешение на расследование взрывов на «Северных потоках»

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об отказе в доступе к нему заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, его слова приводит РИА Новости.

«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим его результаты», — сказал дипломат, подчеркнув, что в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке» и запросила у Дании возможность проверить трубопровод. По словам политика, в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе обнаружен столбик-антенна.

«Мы бы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними, а лучше — сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, — провести необходимые обследования. А если нужно — и обезвредить взрывное устройство, если оно там есть, конечно», — пояснил он.

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Виктория Кондратьева
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