Reuters: полиция Дании прекратила расследование ЧП на «Северных потоках»

Полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом информирует Reuters.

Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют. «Власти могут прийти к выводу, что имела место преднамеренная диверсия на газопроводах», — добавили представители правоохранительных органов.

Дания стала второй страной, прекратившей расследование серии взрывов «Северных потоков» в шведской и датской экономических зонах в сентябре 2022 года.

7 февраля о решении закрыть дело о диверсии газопроводов сообщила Швеция. Следствие установило, что граждане Швеции не были причастны к этой произошедшему.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что к взрывам газопроводов причастны спецслужбы США.