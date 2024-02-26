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12:32, 26 февраля 2024Мир

Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках»

Reuters: полиция Дании прекратила расследование ЧП на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: РИА Новости

Полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом информирует Reuters.

Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют. «Власти могут прийти к выводу, что имела место преднамеренная диверсия на газопроводах», — добавили представители правоохранительных органов.

Дания стала второй страной, прекратившей расследование серии взрывов «Северных потоков» в шведской и датской экономических зонах в сентябре 2022 года.

7 февраля о решении закрыть дело о диверсии газопроводов сообщила Швеция. Следствие установило, что граждане Швеции не были причастны к этой произошедшему.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что к взрывам газопроводов причастны спецслужбы США.

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      Лина Пивоварова
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