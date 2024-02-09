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02:43, 9 февраля 2024Мир

Путин обвинил спецслужбы США в диверсиях на «Северных потоках»

Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США
Сюжет«Северный поток-2»:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в диверсиях на «Северных потоках». Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Политик отказался вдаваться в детали, но подчеркнул, что в таких случаях следует искать тех, кто может быть заинтересован. «В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать», — сказал политик. По его словам, заинтересованных может быть много, однако залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

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      Марина Совина
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