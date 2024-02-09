Путин обвинил спецслужбы США в диверсиях на «Северных потоках»

Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США

Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в диверсиях на «Северных потоках». Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Политик отказался вдаваться в детали, но подчеркнул, что в таких случаях следует искать тех, кто может быть заинтересован. «В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать», — сказал политик. По его словам, заинтересованных может быть много, однако залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.