Швеция закрыла дело о диверсии на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции закрыла дело о диверсии на «Северных потоках»

Шведская прокуратура в ходе расследования диверсии на российских газопроводах «Северный поток» не смогла установить подозреваемых и поэтому закрыла дело. Об этом говорится в пресс-релизе шведского правоохранительного органа.

Отмечается, что следствие лишь установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к этой диверсии. Все материалы по этому делу Стокгольм передаст ФРГ, которая до сих пор продолжает расследование.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках". Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция [на данный инцидент] не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто», — отмечено в публикации.

Ранее посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф заявил, что расследование по делу о диверсиях на «Северных потоках» в Германии ведет офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ, и оно является строго конфиденциальным. В связи с этим немецкие следователи отказываются делиться его деталями и с российскими коллегами, и с Бундестагом. «Они очень независимы. Они ведут расследование. Когда у них будут результаты, они поделятся этими результатами», — заключил дипломат.

