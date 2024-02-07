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12:13, 7 февраля 2024Мир

Швеция закрыла дело о диверсии на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции закрыла дело о диверсии на «Северных потоках»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Шведская прокуратура в ходе расследования диверсии на российских газопроводах «Северный поток» не смогла установить подозреваемых и поэтому закрыла дело. Об этом говорится в пресс-релизе шведского правоохранительного органа.

Отмечается, что следствие лишь установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к этой диверсии. Все материалы по этому делу Стокгольм передаст ФРГ, которая до сих пор продолжает расследование.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках". Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция [на данный инцидент] не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто», — отмечено в публикации.

Ранее посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф заявил, что расследование по делу о диверсиях на «Северных потоках» в Германии ведет офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ, и оно является строго конфиденциальным. В связи с этим немецкие следователи отказываются делиться его деталями и с российскими коллегами, и с Бундестагом. «Они очень независимы. Они ведут расследование. Когда у них будут результаты, они поделятся этими результатами», — заключил дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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