Следствие по делу «Северных потоков» отказалось делиться информацией с Берлином

Посол ФРГ Ламбсдорфф: Берлин не получил информацию по делу о «Северных потоках»

Расследование по делу о «Северных потоках» конфиденциальное. Следствие отказалось делиться его деталями и с российскими коллегами, и с бундестагом. Об этом в интервью RTVI заявил посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.

Посол уточнил, что расследование ведет офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ. По его словам, это конфиденциальное расследование, офис не делится информацией о нем.

Ламбсдорфф подчеркнул, что офис генпрокурора не делится ничем и ни с кем в процессе расследования, чтобы не поставить его под угрозу. «Так что они вообще ни с кем не делятся информацией, будь то Берлин или Москва», — констатировал он.

«Могу сказать, что даже мне не удалось получить ее, когда я был членом бундестага. Они очень независимы. Они ведут расследование. Когда у них будут результаты, они поделятся этими результатами», — заключил дипломат.

Ранее германский посол заявил, что война России и НАТО маловероятна. Он отметил, что опубликованный Bild сценарий конфликта очень теоретический, а Берлин не ожидает, что это случится.