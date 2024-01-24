В Германии оценили вероятность войны России и НАТО

Посол ФРГ в Москве Ламбсдорфф: война России и НАТО маловероятна

Война России и НАТО маловероятна, сообщил RTVI посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.

«Да, конечно», — сказал посол, отвечая на вопрос, считает ли он маловероятным сценарий войны между Россией и Североатлантическим альянсом.

Ранее издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера написало, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Согласно документу, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг.

Ламбсдорфф считает, что такой документ, скорее всего, существует, «иначе бы газета о нем не писала». При этом посол заверил, что сам он документ не видел. «Но сценарии в нем очень теоретические, гипотетические — мы не ожидаем, что это случится», — пояснил дипломат.

По его словам, разные сценарии (развития конфликтов — прим. «Ленты.ру») рассматривают все оборонные ведомства — как в Германии, так и в Москве.

15 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild о сценариях возможного военного конфликта НАТО и России. «Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», — считает пресс-секретарь президента.