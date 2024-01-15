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12:21, 15 января 2024Мир

Песков отказался комментировать сценарии возможной войны с НАТО

Песков отказался комментировать статью Bild о планах возможной войны НАТО с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать материал немецкого издания Bild о сценариях возможного военного конфликта НАТО и России. Об этом сообщает ТАСС.

«Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», — заявил пресс-секретарь президента.

В ночь на 15 января со ссылкой на секретный документ бундесвера издание Bild заявило о планах возможного военного конфликта НАТО с Россией.

По данным издания, эскалация могла начаться в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции Вооруженных сил Украины. При этом журналисты заявляют о вероятном начале открытого противостояния России и Североатлантического альянса летом 2025 года. Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

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      Юрий Леонов
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