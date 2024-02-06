Германия решила продолжить расследование по «Северным потокам»

Генпрокуратура Германии продолжает расследование диверсии на «Северных потоках»

Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование диверсии на «Северных потоках». Об этом РБК заявили в германском ведомстве.

«Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — говорится в ответе генпрокуратуры на вопрос газеты о ходе дела.

Кроме того, в ведомстве заявили, что «принципиально не раскрывают детали международного сотрудничества» со Швецией.

Ранее стало известно, что прокуратура Швеции приняла решение завершить свое расследование по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Отмечается, что Стокгольм не смог установить конкретных подозреваемых в своей стране.