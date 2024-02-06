Швеция закроет расследование диверсий на «Северных потоках». Больше года никто не знает, кто взорвал газопроводы

Генпрокуратура ФРГ не стала прекращать следствие о подрыве «Северных потоков»

Прокуратура Швеции планирует закрыть расследование диверсий, произошедших на нитках российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственную информацию.

Судя по всему, шведские власти не смогли установить конкретных подозреваемых в своей стране Süddeutsche Zeitung немецкая газета

По данным издания, прекращение расследования Швецией не повлияет на разбирательства в Германии, которые проводят федеральный генеральный прокурор и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА). Согласно официальной информации, расследование диверсий немецкой стороной продолжается. Эти сведения также подтвердила РБК Генпрокуратура ФРГ. «Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — отметили в ведомстве.

Süddeutsche Zeitung уточняет, что завершение дела о взрывах на трубопроводах в Швеции может сыграть на руку немецким прокурорам. Так, Стокгольм теперь сможет передать информацию и вещественные доказательства немецким коллегам.

Как добавляет немецкая газета Die Zeit, немецких правоохранителей и следователей особенно интересуют части поврежденных труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов на газопроводах осенью 2022 года. Следы найденной там взрывчатки планируется сравнить со той, которую немецкие специалисты обнаружили на парусной яхте «Андромеда». По мнению немецкой стороны, судно остается важной зацепкой, которая может вывести на виновников диверсий.

Фото: Trond Larsen / Expressen / TT / Globallookpress.com

Шведский прокурор анонсировал решение по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Шведский прокурор Матс Юнгквист, занимающийся расследованием обстоятельств взрывов на «Северных потоках», анонсировал свое выступление, в ходе которого он планирует сделать специальное заявление о ходе процесса. В интервью газете Expressen он пояснил, что в ближайшее время примет решение по этому делу. При этом прокурор не уточнил, идет ли речь о закрытии расследования, выдвижении обвинений или ходатайстве о задержании.

По данным канцелярии прокурора, Юнгквист рассчитывает сделать заявление по делу о «Северных потоках» в среду, 7 февраля.

Германия продолжает расследование диверсий на «Северных потоках»

Ранее посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф заявил, что расследование по делу о диверсиях на «Северных потоках» в Германии ведет офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ, и оно является строго конфиденциальным. В связи с этим немецкие следователи отказываются делиться его деталями и с российскими коллегами, и с Бундестагом. «Они очень независимы. Они ведут расследование. Когда у них будут результаты, они поделятся этими результатами», — заключил дипломат.

Фото: Michael Sohn / AP

Тем временем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Москва неоднократно запрашивала данные о подробностях расследования, однако ни разу не получала ответ. Тем не менее, подчеркнул он, Россия с интересом ожидает вердикта Швеции по диверсии на «Северных потоках». Он отметил важность результатов расследования и добавил, что «нельзя оставлять без определения» организаторов, исполнителей и заказчиков взрывов.

Виновника взрывов на «Северных потоках» до сих пор не нашли

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. В результате уцелела лишь одна нитка «Северного потока-2». Россия предложила поставлять Европе газ по ней, однако Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию и сочла трубопроводы непригодными для использования.

Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. На Западе и в России назвали случившееся диверсией, в Европе были начаты несколько расследований. При этом Швеция изначально отказалась делиться с Германией и Данией деталями расследования инцидентов, объяснив решение высоким уровнем секретности.

Причастных ко взрывам на газопроводах «Северные потоки» до сих пор не нашли. В свою очередь президент России Владимир Путин уверен, что газопроводы «Северный поток» были взорваны англосаксами.