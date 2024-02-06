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13:58, 6 февраля 2024Мир

Швеция сделает заявление о расследовании взрывов на газопроводе «Северный поток»

Reuters: Швеция в среду сделает заявление о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Прокурор из Швеции, занимающийся расследованием обстоятельств взрывов на газопроводе «Северный поток», выступит в среду со специальным заявлением о ходе расследования. Об этом сообщает агентство Reuters.

20 декабря шведская прокуратура рассказала, что пока не может дать точного прогноза по срокам окончания расследования взрывов на газопроводах. Отмечалось, что пока шведская сторона не может дать каких-либо прогнозов и деталей.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в препятствовании расследованию европейскими странами. В частности, он подчеркнул, что Вашингтон блокирует любые попытки расследовать аварии и страны Европы вынуждены мириться с подобным положением дел.

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      Максим Габриелян
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