Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 20 декабря 2023Мир

В Швеции высказались о ходе расследования по «Северным потокам»

Прокуратура Швеции: нет прогноза о сроках расследования по «Северным потокам»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Прокуратура Швеции не может дать прогноза по срокам окончания расследования взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Ход расследования прокомментировал представитель шведского ведомства Робин Симонссон, сообщает ТАСС.

«В настоящее время у нас нет прогноза относительно того, когда мы сможем предоставить какие-либо новости о расследовании», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что версия о возможном подрыве западными спецслужбами газопроводов является правдоподобной. Он также отметил, что подрыв мог быть совершен группой спецназа одной из стран Запада с применением аппаратов, позволявших погружаться на 250 метров.

В сентябре следователь шведской прокуратуры Матс Юнгквист, ведущий данное дело, сообщил, что расследование подрыва «Северных потоков» находится «на деликатной стадии» и должно завершиться к концу 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      Лидера российской банды приговорили к колонии за разбой на 23 миллиона рублей

      Раскрыты подробности обмена командиров «Азова»

      Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

      В Госдуме объяснили просьбу Чехии и Словакии снова покупать российскую нефть

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости