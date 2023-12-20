В Швеции высказались о ходе расследования по «Северным потокам»

Прокуратура Швеции: нет прогноза о сроках расследования по «Северным потокам»

Прокуратура Швеции не может дать прогноза по срокам окончания расследования взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Ход расследования прокомментировал представитель шведского ведомства Робин Симонссон, сообщает ТАСС.

«В настоящее время у нас нет прогноза относительно того, когда мы сможем предоставить какие-либо новости о расследовании», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что версия о возможном подрыве западными спецслужбами газопроводов является правдоподобной. Он также отметил, что подрыв мог быть совершен группой спецназа одной из стран Запада с применением аппаратов, позволявших погружаться на 250 метров.

В сентябре следователь шведской прокуратуры Матс Юнгквист, ведущий данное дело, сообщил, что расследование подрыва «Северных потоков» находится «на деликатной стадии» и должно завершиться к концу 2023 года.