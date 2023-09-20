Названы сроки окончания расследования по «Северному потоку»

Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года

Прокуратура Швеции сообщила, что расследование прошлогоднего подрыва «Северного потока» находится «на деликатной стадии». По словам следователя Матса Юнгквиста, ведущего данное дело, расследование должно завершиться к концу этого года, сообщает Reuters.

«Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но предстоит еще многое сделать, и в течение следующих четырех недель ничего не произойдет», — заявил Юнгквист.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре обвинил кабмин ФРГ в замалчивании расследования по «Северным потокам». По мнению Котре, спецслужбы Швеции и Дании не хотят сотрудничать с Германией, а немецкое правительство, в свою очередь, препятствует и не хочет информировать о ходе расследования.