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14:51, 18 декабря 2023Мир

Лавров заявил о правдоподобности версии о подрыве «Северных потоков» Западом

Лавров: версия о подрыве западными спецслужбами «Северных потоков» правдоподобна

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Версия о возможном подрыве западными спецслужбами газопроводов «Северный поток» является правдоподобной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра».

«Не знаю, насколько это будет окончательным выводом, если судебный процесс все-таки завершится когда-то, но это звучит гораздо более правдоподобным, чем на какой-то прогулочной яхте "Андромеда" шесть человек с пятью бутылками вина выехали, спрыгнули и совершили этот террористический акт», — сообщил Лавров.

Он также отметил, что подрыв мог быть совершен группой спецназа одной из стран Запада с применением аппаратов, позволявших погружаться на 250 метров.

Ранее Лавров заявил, что слова западных политиков об интересе в развитии Глобального Юга и Глобального Востока являются болтовней и ложью. Глава ведомства также отметил, что необходимо сравнить политику Запада в отношению Глобального Юга и Востока с политикой в отношении Украины. По его мнению, если сравнить заявления и объем оказанной помощи, то Киев находится для западных стран в большем приоритете.

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      Максим Габриелян
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