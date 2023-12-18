Лавров назвал болтовней заявления Запада об интересе в развитии Глобального Юга

Лавров: слова Запада об интересе в развитии Глобального Юга являются болтовней

Заявления политиков Запада об интересе в развитии Глобального Юга и Глобального Востока являются болтовней и ложью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Никакие заклинания Запада о том, что они хотят быть частью международного сообщества, хотят, чтобы глобальный Юг, глобальный Восток активно развивались, вписывались во все эти схемы, которые помогут спасти человечество, — все это болтовня и чистой воды ложь», — отметил Лавров.

Глава ведомства также отметил, что необходимо сравнить политику Запада в отношению Глобального Юга и Востока с политикой в отношении Украины. По его мнению, если сравнить заявления и объем оказанной помощи, то Киев находится для западных стран в большем приоритете.

Ранее Лавров заявил, что западные страны испытывают проблемы в поиске финансовых средств для Киева. По его словам, это не только разговоры, в Европе и США уже возникают конкретные затруднения с поиском свободных денег для продолжения поддержки Украины, которая не оправдала ожиданий.