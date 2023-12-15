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13:56, 15 декабря 2023Мир

Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

Лавров заявил, что США и Европа испытывают затруднения в поиске денег для Киева

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Западные страны испытывают проблемы в поиске финансовых средств для Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Насчет разговоров [на Западе] о том, что пора сокращать Украине помощь. Мы их слышим», — сказал он.

По его словам, это не только разговоры, в Европе и США уже возникают конкретные затруднения с поиском свободных денег для продолжения поддержки Украины, которая не оправдала ожиданий.

Ранее Всемирный банк решил выделить Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Уточняется, что эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

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      Виктория Кондратьева
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