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11:54, 15 декабря 2023Экономика

Всемирный банк решил дать Украине больше денег

Всемирный банк решил выделить Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов
СюжетНаселение России:

Фото: Rick Wilking / Reuters

Всемирный банк решил выделить Украине больше денег. О выделяемых 1,34 миллиарда долларов в Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета», — пояснил представитель правительства.

Основная часть пакета финансирования — средства правительства Японии (1,086 миллиарда долларов). Еще часть средств, которые дают Украине — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины. По словам Шмыгаля, помощь международных партнеров дает возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность, а все внутренние ресурсы направлять на нужды армии.

Деньги выделяются под гарантии правительства Японии. Их направят на поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России. По словам замглавы Еврокомиссии по европейским ценностям и транспарентности Веры Юровой, речь идет о способе «иммобилизации доходов» от таких активов. Сейчас в Европе собираются аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС прибыль от активов ЦБ России. Для дальнейших мер, в том числе, по финансированию из полученных доходов восстановления Украины, потребуется новое обсуждение и новое решение Совета ЕС и согласие всех 27 стран-членов сообщества.

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      Вячеслав Агапов
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