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19:34, 12 декабря 2023Экономика

Европа определила механизм использования доходов от замороженных активов России

В ЕК определили механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России
Вера Йоурова

Вера Йоурова. Фото: Florence Lo / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России, заявила на пресс-конференции в Страсбурге замглавы Еврокомиссии по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова. Речь, по ее словам, идет о способе «иммобилизации доходов» от таких активов, сообщает ТАСС.

На нынешнем этапе речь идет о том, чтобы аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС прибыль от активов ЦБ России, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕК.

По словам собеседника журналистов, для дальнейших мер, в том числе, по финансированию из полученных доходов восстановления Украины, потребуется новое обсуждение и новое решение Совета ЕС. Нынешнее предложение содержит только предварительные шаги и потребует согласия всех 27 стран-членов сообщества.

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Ранее сообщалось, что несколько послов ЕС на встрече 6 декабря выступили против предложенного Испанией плана использования доходов от российских активов. Согласно подсчетам Мадрида, прибыль от российских активов, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 миллиардов до 17 миллиардов евро к 2027 году. У критиков такой идеи в том числе возникли сомнения по поводу того, как ее авторы получили эти цифры, писали СМИ.

В октябре бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил о создании страной фонда помощи Украине на общую сумму 1,7 миллиарда евро, для финансирования которого будут задействованы внутренние бельгийские налоги на доходы от российских активов. Большая их часть хранится именно в этой стране, а именно в клиринговой палате Euroclear. Спустя несколько дней после этого глава российского Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ недружественным странам на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.

За первые девять месяцев 2023 года депозитарий заработал на них около трех миллиардов евро. С учетом налоговых выплат чистая прибыль составила 2,221 миллиарда евро, из которых почти миллиард пришелся на третий квартал текущего года.

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      Дмитрий Воронин
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